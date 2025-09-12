قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
فن وثقافة

شيري عادل «شيف» .. تعرف على أبطال وشخصيات «ديجافو»

حكاية ديجافو
حكاية ديجافو

تنطلق غداً السبت على قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، سادس حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بعنوان "ديجافو"، من تأليف نسمة سمير وإخراج محمد خضر، وبطولة شيري عادل وأحمد الرافعي، ويشاركهما هند عبدالحليم وعمرو وهبة.

وتجسد شيري عادل شخصية مسك، شيف مشهورة تعيش مع زوجها د. سيف (أحمد الرافعي)، وهو طبيب جراح ناجح، بينما تقدم هند عبدالحليم دور هبة شقيقة دكتور سيف، ويطل عمرو وهبة في شخصية موسى، صديق العائلة وخطيب هبة.

الأحداث تأتي في إطار من التشويق والإثارة والغموض على مدار 5 حلقات فقط، تُعرض يومياً في السابعة مساءً من السبت حتى الأربعاء، لتمنح المشاهدين جرعة درامية مكثفة وسريعة الإيقاع.

حكاية ديجافو
حكاية ديجافو

حكاية ديجافو

"ديجافو" تمثل الحكاية السادسة ضمن سلسلة "ما تراه، ليس كما يبدو"، بينما يواصل صناع العمل تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من بطولة نور إيهاب ويوسف عمر، وتأليف أدهم أبوذكري، وإخراج محمود زهران.

المسلسل من إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم نخبة من أبرز النجوم الشباب، من بينهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، تارا عماد، ليلى زاهر، وآخرون.

حكاية ديجافو شيري عادل أحمد الرافعي هند عبدالحليم عمرو وهبة

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

الدكتور عباس شومان

الأعداء يتربصون بنا.. عباس شومان: أطالب الأمة العربية والإسلامية باليقظة وتوحيد القرار

خطيب المسجد الحرام

مدح الله به نفسه.. خطيب المسجد الحرام: الصدق من أشرف ما وصف به المرسلون

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

