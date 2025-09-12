شيري عادل «شيف» .. تعرف على أبطال وشخصيات «ديجافو»

تنطلق غداً السبت على قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، سادس حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بعنوان "ديجافو"، من تأليف نسمة سمير وإخراج محمد خضر، وبطولة شيري عادل وأحمد الرافعي، ويشاركهما هند عبدالحليم وعمرو وهبة.

وتجسد شيري عادل شخصية مسك، شيف مشهورة تعيش مع زوجها د. سيف (أحمد الرافعي)، وهو طبيب جراح ناجح، بينما تقدم هند عبدالحليم دور هبة شقيقة دكتور سيف، ويطل عمرو وهبة في شخصية موسى، صديق العائلة وخطيب هبة.

الأحداث تأتي في إطار من التشويق والإثارة والغموض على مدار 5 حلقات فقط، تُعرض يومياً في السابعة مساءً من السبت حتى الأربعاء، لتمنح المشاهدين جرعة درامية مكثفة وسريعة الإيقاع.

حكاية ديجافو

حكاية ديجافو

حكاية ديجافو

"ديجافو" تمثل الحكاية السادسة ضمن سلسلة "ما تراه، ليس كما يبدو"، بينما يواصل صناع العمل تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من بطولة نور إيهاب ويوسف عمر، وتأليف أدهم أبوذكري، وإخراج محمود زهران.

المسلسل من إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم نخبة من أبرز النجوم الشباب، من بينهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، تارا عماد، ليلى زاهر، وآخرون.