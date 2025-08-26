إيمان الحصري تعلن انتهاء رحلتها مع DMC بعد 9 سنوات

اعلنت الإعلامية إيمان الحصري انتهاء رحلتها مع قناة DMC والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتسدل الستار على مشوار مهني استمر 9 سنوات، كانت خلاله من أبرز وجوه القناة.



وقالت الحصري في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:

"في 14 يناير 2017 بدأت رحلتي مع DMC من أول يوم لانطلاقها، وكنت من أوائل الذين وقفوا أمام الكاميرا للإعلان عن بدء بث القناة. على مدار السنوات الماضية شاهدت القناة تكبر خطوة بخطوة، وكنت جزءًا من حكايتها منذ البداية".



وأضافت:"بعد تسع سنوات مليئة بالمواقف والتجارب التي ستبقى دائمًا محطة مهمة في حياتي المهنية والإنسانية، تنتهي رحلتي اليوم مع DMC والشركة المتحدة".

واختتمت رسالتها قائلة:

"أشكر من قلبي كل زميل وصديق شاركني المشوار وساعدني على أن أكون أفضل مهنيًا وإنسانيًا، وأتطلع بكل ثقة إلى المرحلة المقبلة، والقادم بإذن الله سيكون أفضل".