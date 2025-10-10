قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التأهل للمونديال.. متى يتم تحديد مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 10-10-2025
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، أن الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا في إفشال مخطط تهجير أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة وقفت منذ اللحظة الأولى ضد هذا المشروع الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرضه بالقوة خلال عدوانه الأخير.

وقال صافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن ما قامت به مصر لم يكن مجرد تدخل دبلوماسي، بل موقف تاريخي راسخ، رسخ مكانة مصر كضامن للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

اتفاق شرم الشيخ... صفعة سياسية على وجه الاحتلال

ووصف صافي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ بأنه لم يكن مجرد تهدئة مؤقتة، بل رسالة سياسية وإنسانية قوية أعادت للقضية الفلسطينية توازنها العربي والدولي.

وأضاف:"ما جرى في شرم الشيخ أكد أن مصر ما زالت قادرة على جمع الفرقاء، وصياغة لحظة عربية موحدة تُفشل مشاريع الاحتلال وتعيد الأمل لشعبنا."

الارتباك داخل إسرائيل... ومحاولات يائسة من نتنياهو

وفي معرض حديثه عن المشهد السياسي داخل إسرائيل، أشار صافي إلى أن هناك حالة ارتباك غير مسبوقة تعصف بالحكومة الإسرائيلية، حيث ظهر نتنياهو بجانب مستشاري ترامب السابقين في مشهد وصفه بـ"الاستثنائي"، في محاولة لإخفاء تصدع حكومته.

وقال:"نتنياهو فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية، ويحاول الترويج لنصر دبلوماسي مزعوم، بينما الحقيقة أن اتفاق شرم الشيخ تم بجهود مصرية خالصة وبقيادة حكيمة للرئيس السيسي."

مصر... مركز القرار وصوت السلام الحقيقي

وشدد القيادي في حركة فتح على أن مصر كانت حاضرة في جميع مراحل التفاوض، منذ انطلاق التفاهمات وحتى توقيع الاتفاق، وتمكنت من فرض لغة السلام رغم الضغوط والعدوان.

وأضاف:"القاهرة أثبتت أنها اللاعب الإقليمي الأقوى، وأنها قادرة على إعادة صياغة المشهد السياسي في المنطقة، في ظل تراجع أدوار أخرى كانت تسعى لتهميش الموقف العربي الموحد."

شرم الشيخ تصنع التاريخ من جديد

وفي ختام حديثه، قال صافي:"مصر كتبت فصلًا جديدًا في التاريخ الفلسطيني والعربي. ما جرى في شرم الشيخ هو تتويج لحكمة سياسية، وشهادة جديدة على أن مصر ستبقى مركز القرار العربي وصوت السلام الذي لا يمكن تجاوزه."

الرئيس السيسي قطاع غزة وقف إطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

ماريا كورينا ماتشادو

جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

السعال

غير نزلات البرد .. اعرف أسباب السعال الكاملة

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد