قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، أن الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا في إفشال مخطط تهجير أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة وقفت منذ اللحظة الأولى ضد هذا المشروع الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرضه بالقوة خلال عدوانه الأخير.

وقال صافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن ما قامت به مصر لم يكن مجرد تدخل دبلوماسي، بل موقف تاريخي راسخ، رسخ مكانة مصر كضامن للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

اتفاق شرم الشيخ... صفعة سياسية على وجه الاحتلال

ووصف صافي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ بأنه لم يكن مجرد تهدئة مؤقتة، بل رسالة سياسية وإنسانية قوية أعادت للقضية الفلسطينية توازنها العربي والدولي.

وأضاف:"ما جرى في شرم الشيخ أكد أن مصر ما زالت قادرة على جمع الفرقاء، وصياغة لحظة عربية موحدة تُفشل مشاريع الاحتلال وتعيد الأمل لشعبنا."

الارتباك داخل إسرائيل... ومحاولات يائسة من نتنياهو

وفي معرض حديثه عن المشهد السياسي داخل إسرائيل، أشار صافي إلى أن هناك حالة ارتباك غير مسبوقة تعصف بالحكومة الإسرائيلية، حيث ظهر نتنياهو بجانب مستشاري ترامب السابقين في مشهد وصفه بـ"الاستثنائي"، في محاولة لإخفاء تصدع حكومته.

وقال:"نتنياهو فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية، ويحاول الترويج لنصر دبلوماسي مزعوم، بينما الحقيقة أن اتفاق شرم الشيخ تم بجهود مصرية خالصة وبقيادة حكيمة للرئيس السيسي."

مصر... مركز القرار وصوت السلام الحقيقي

وشدد القيادي في حركة فتح على أن مصر كانت حاضرة في جميع مراحل التفاوض، منذ انطلاق التفاهمات وحتى توقيع الاتفاق، وتمكنت من فرض لغة السلام رغم الضغوط والعدوان.

وأضاف:"القاهرة أثبتت أنها اللاعب الإقليمي الأقوى، وأنها قادرة على إعادة صياغة المشهد السياسي في المنطقة، في ظل تراجع أدوار أخرى كانت تسعى لتهميش الموقف العربي الموحد."

شرم الشيخ تصنع التاريخ من جديد

وفي ختام حديثه، قال صافي:"مصر كتبت فصلًا جديدًا في التاريخ الفلسطيني والعربي. ما جرى في شرم الشيخ هو تتويج لحكمة سياسية، وشهادة جديدة على أن مصر ستبقى مركز القرار العربي وصوت السلام الذي لا يمكن تجاوزه."