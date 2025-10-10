قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر
برابط التسجيل.. الشروط العامة والصحية للتقديم في حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026
توك شو

مصطفى بكري: برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يشيد باتفاق وقف الحرب في غزة

محمد شحتة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل بيان برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول اتفاق وقف الحرب في غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن البيان أكد على أن هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة من السلام والأمن والتعاون المستدام في الشرق الأوسط.

كما أشاد البيان بما تضمنه هذا الاتفاق من وقف شامل وفوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين وتبادل الأسرى بما يضع أسسا جديدة لترسيخ السلم وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة على مدار أكثر من عامين.

وأكد أن بيان الاتحاد من أجل المتوسط، وجه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية وقيادتها ودولة قطر والولايات المتحدة، لما بذلوه  من جهود استثنائية لتقريب وجهات النظر وتحقيق هذا الاتفاق، وخص بالشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

