مصطفى بكري: برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يشيد باتفاق وقف الحرب في غزة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل بيان برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول اتفاق وقف الحرب في غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن البيان أكد على أن هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة من السلام والأمن والتعاون المستدام في الشرق الأوسط.

كما أشاد البيان بما تضمنه هذا الاتفاق من وقف شامل وفوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين وتبادل الأسرى بما يضع أسسا جديدة لترسيخ السلم وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة على مدار أكثر من عامين.

وأكد أن بيان الاتحاد من أجل المتوسط، وجه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية وقيادتها ودولة قطر والولايات المتحدة، لما بذلوه من جهود استثنائية لتقريب وجهات النظر وتحقيق هذا الاتفاق، وخص بالشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.