مصطفى بكري: السفير بدر عبد العاطي لعب دورًا في وقف الحرب على غزة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، لا يتوقف عن الحديث والتواصل والزيارات والدفاع عن وجهة نظر مصر في كل المحافل وكل المنتديات.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السفير بدر عبد العاطي بذل جهدا كبيرا في فوز الدكتور خالد العناني بقيادة اليونسكو، وشكره الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الدور.

وأكد أن الخارجية المصرية لعبت دورًا في هذا الفوز من خلال البيانات والمواقف والسفراء والدبلوماسيين والدور الذي لعبوه كل هؤلاء الرجال الذي ترجموا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال في أحد تصريحاته “لا لتصفية القضية الفلسطينية.. لا لتهجير الفلسطينيين”، وكان للوزير بدر عبد العاطي دورا في وقف الحرب على غزة.