مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر قالوا عنها إنها خرجت من اللعبة؛ فعادت تُكتب قواعد اللعبة، عادت مصر وسيطا يوقف الدم لا يصنعه، عادت الدولة الأم التي تلم الشمل وقت تفرق الكل.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التاريخ يكشف دائما عن العظماء الذين يلعبون أدوار في حياة الأمم.

وأشار إلى أن الزمن هو الحَكَم، والزمن اليوم ينصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينصف مصر، في الوقت الذي تراجع فيه المدعين والمضللين، وظهرت فضيحتهم، وما زال الرئيس السيسي يبني ويصنع المستقبل.

وأكد أن الرئيس السيسي يبحث عن مستقبل لهذا الوطن وهذه الأمة، فمصر لا تنكسر بفضل قائدها الذي جاء في مرحلة تاريخية مهمة جدا، فواجه كل المعارك ولم يهزم أبدا.

وشدد على أن هذه اللحظات فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي، فمصر دائما تضحي، وتمثل حجر عثرة أمام كل المخططات، وجيشنا العظيم له كل التحية والتقدير.