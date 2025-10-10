قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة

حسام الفقي

وقّعت جامعة حلوان- ممثلة في كلية الآداب- اتفاق تعاون مع المجلس الأعلى للثقافة؛ لإجراء بحث مشترك عن "تفضيلات القراءة لدى المراهقين"، وذلك في مقر المجلس بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي هذا التعاون في ضوء فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

جاءت فاعليات التوقيع بحضور  الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد رواي عميد كلية الآداب جامعة حلوان، والباحث أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والدكتورة مروة عادل مدير إدارة بحوث ودراسات ثقافة الطفل بالمركز.

جاء ذلك، ضمن خطة بحوث المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، حيث يهدف البحث إلى الفهم الشامل لواقع القراءة لدى المراهقين، وتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز ثقافة القراءة لديهم على المستويين الشخصي والأكاديمي، على أن يُنفذ البحث على مدار عام كامل.

وسيتم تنفيذ هذا البحث على مدار عام،  بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار خطة وزارة التخطيط لدعم البحث العلمي.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات البحثية التي تسهم في خدمة المجتمع وتطوير الوعي الثقافي، مشيرا إلى أن هذا التعاون مع المجلس الأعلى للثقافة يُجسد دور الجامعة في دعم قضايا النشء والشباب، وتوظيف البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الثقافية والسلوكية لدى المراهقين.

ومن جهته، أوضح  الدكتور أحمد الرواي عميد كلية الآداب، أن الكلية تمتلك كوادر بحثية متميزة في مجالات الدراسات الاجتماعية والثقافية، وستسهم بفاعلية في هذا المشروع من خلال فرق بحثية متخصصة تعمل على تحليل اتجاهات القراءة وأساليب تطويرها.

وأشار إلى أن نتائج هذا البحث ستكون ذات قيمة كبيرة في صياغة برامج ثقافية وتربوية موجهة للشباب والمراهقين.

جامعة حلوان البحث العلمي دعم البحث العلمي كلية الآداب

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
أعراض خمول الغدة الدرقية
زواج إيناس الدغيدي
