قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 177 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع
ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور
حماة الوطن بالإسماعيلية: وقف الحرب بغزة ينهي التوترات في حركة الملاحة العالمية
خطبة الجمعة اليوم.. خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد 45 مليون سنة.. كشف سر تسونامي كوني ضرب الأرض

تسونامي
تسونامي
أمينة الدسوقي

أكد فريق بحثي دولي أن فوهة سيلفربيت الواقعة تحت بحر الشمال نشأت نتيجة اصطدام كويكب ضخم بالأرض قبل نحو 45 مليون سنة، مسببا موجة تسونامي هائلة تجاوز ارتفاعها 100 متر.

هذا الاكتشاف أنهى عقودا من الجدل العلمي حول أصل الفوهة، حيث كان يعتقد سابقا أنها نتجت عن نشاط بركاني أو حركة طبقات الملح في باطن الأرض.

آثار الاصطدام تحت قاع البحر

تقع الفوهة على بعد 80 ميلاً من ساحل يوركشاير، وعلى عمق 700 متر تحت قاع البحر ملامحها الدائرية وحلقة الصدوع المحيطة بها كانت دوما مثار جدل بين الجيولوجيين، حتى حسم الأمر مؤخرا بدراسة جديدة قادها الدكتور أويسدين نيكلسون من جامعة هيريوت-وات.

بلورات صدمية تكشف الحقيقة

اعتمد الباحثون على التصوير الزلزالي وتحليل الصخور المجهرية والنمذجة الرقمية، ليكتشفوا بلورات نادرة من الكوارتز والفلسبار متأثرة بصدمة هائلة.

هذه البلورات لا تتشكل إلا تحت ضغوط عالية جدا ناتجة عن اصطدام كويكب، وهو ما وصفه العلماء بأنه "الدليل القاطع" على أن الفوهة صدمية وليست بركانية.

موجة بارتفاع ناطحة سحاب

بحسب التقديرات، كان عرض الكويكب نحو 160 مترا، واصطدم بزاوية منخفضة قادما من الغرب. 

الاصطدام أطلق عمودا هائلا من الصخور والمياه وصل إلى 1.5 كيلومتر في السماء، قبل أن ينهار محدثا تسونامي تجاوز ارتفاعه 100 متر، أي ما يعادل مبنى مكون من 30 طابق.

ندبة جيولوجية باقية رغم الزمن

ما يميز فوهة سيلفربيت هو حفاظها على شكلها شبه السليم رغم مرور ملايين السنين. ففي اليابسة تختفي معظم الفوهات بسبب التعرية وحركة الصفائح، أما تحت بحر الشمال فقد بقيت محفوظة بشكل استثنائي، مما يتيح للعلماء فرصة نادرة لدراسة تأثير الكويكبات على البيئات البحرية.

أهمية علمية تتجاوز الأرض

يشير الباحثون إلى أن دراسة هذه الفوهة توفر رؤى جديدة حول تأثير الاصطدامات الكونية على المحيطات، وهو ما قد يساعد في فهم بيئات مشابهة على كواكب وأقمار أخرى.

ويرى الخبراء أن الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لفهم تاريخ الأرض وتفاعلاتها مع الفضاء، ويعيد التذكير بقدرة الأحداث الكونية على إعادة تشكيل ملامح الكوكب في لحظات وجيزة.

اصطدام كويكب ضخم الأرض تسونامي موجة تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

فيتامينتات للنساء فقط

لصحتك وجمالك.. 7 فيتامينات مهمة للنساء

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد