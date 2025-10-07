زلزال يضرب بابوا نيو غينيا بقوة 6.6... ولا خوف من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر مدينة لاي، ثاني أكبر مدن بابوا نيو غينيا اليوم الثلاثاء، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وصرحت ميلدريد أونجيجي، مسؤولة شرطة المدينة، لرويترز بأن الزلزال "هائل".

أضافت: "وقع الزلزال ولا توجد لدينا تفاصيل أخرى عن الأضرار، لكننا قلقون".

ولم ترد أي تقارير محلية عن وقوع أضرار.

ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لمركز تحذير تسونامي في المحيط الهادئ.

وكان مركز الزلزال على بعد 26 كيلومترًا (~16 ميلًا) من مدينة لاي، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 76000 نسمة وتقع في مقاطعة موروبي بالبلاد، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (GFZ) في البداية أن الزلزال بلغت قوته 6.8 درجة قبل أن تعدلها الوكالة إلى 6.6 درجة.

وتقع بابوا نيو غينيا الجديدة على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالزلازل المتكررة.

وفي مارس من العام الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص ودُمر أكثر من 1000 منزل بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة مقاطعة إيست سيبيك النائية في شمال البلاد.