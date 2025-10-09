قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
صدمة.. اختفاء مفاجئ للبحر الأحمر قبل 6.2 ملايين عام| كيف عاد؟

أمينة الدسوقي

شهدت منطقة البحر الأحمر، حدث جيولوجي فريد حيث اختفى الحوض المائي تمامًا قبل نحو 6.2 ملايين سنة، ليتحول إلى صحراء ملحية قاحلة، قبل أن يعيده فيضان كارثي من مياه المحيط الهندي إلى حالته البحرية.

كشف ذلك باحثون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) حيث أوضحت الدكتورة تيهانا بينسا، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن ما حدث ويعد "أحد أكثر الأحداث البيئية تطرفاً على وجه الأرض"، مؤكدة أن الفيضان أعاد للحوض حياته البحرية، وربط البحر الأحمر بشكل دائم بالمحيط الهندي.

كيف غمر المحيط الهندي البحر الأحمر؟

كان البحر الأحمر في بداياته متصلا بالبحر الأبيض المتوسط عبر حاجز ضحل، لكن هذا الاتصال انقطع ليتحول إلى صحراء ملحية قاسية.

 أما في الجنوب، فقد عزلت سلسلة بركانية البحر الأحمر عن المحيط الهندي.

غير أن الوضع تغير جذريا قبل 6.2 ملايين سنة، عندما تدفقت مياه المحيط الهندي عبر الحاجز البركاني قرب جزر حنيش في فيضان هائل نحت واديا تحت سطح البحر بطول 320 كيلومتراً، لا يزال أثره مرئياً حتى اليوم.

 هذا الفيضان أعاد ملء البحر بسرعة مذهلة، لتستعيد المنطقة بيئتها البحرية خلال أقل من 100 ألف عام.

الأهمية الجيولوجية للبحر الأحمر

تشكل البحر الأحمر نتيجة انفصال الصفيحة العربية عن الصفيحة الأفريقية قبل 30 مليون سنة. 

وفي مراحله الأولى، كان أشبه بوادي ضيق مليء بالبحيرات، قبل أن تغمره مياه المتوسط قبل 23 مليون سنة.

الحياة البحرية ازدهرت آنذاك، كما تشير الشعاب المرجانية الأحفورية قرب ضباء وأملج، إلا أن التبخر وارتفاع الملوحة أدّيا إلى انقراض الحياة تدريجياً ما بين 15 و6 ملايين سنة، حتى جاء الفيضان الكارثي ليعيد للبحر الأحمر مكانته كنظام بحري نشط.

البحر الأحمر مختبر طبيعي لفهم نشأة المحيطات

يرى العلماء أن البحر الأحمر يمثل نموذجاً مثالياً لفهم كيفية تشكل المحيطات وتوسعها، ودراسة تفاعل المناخ والقوى التكتونية عبر ملايين السنين. 

كما يساهم في توضيح كيفية تراكم الصخور الملحية الضخمة وتأثيرها على النظم البيئية.

البروفيسور عبد القادر العفيفي، المشارك في الدراسة، أكد أن هذه النتائج “تثري فهمنا للعمليات التي تشكل المحيطات”.

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

الدولة المصرية

قيادي بمستقبل وطن: نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بغزة إنجاز تاريخي

الدكتور أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية

أمين الجبهة الوطنية بالغربية: الرئيس السيسي أعاد صياغة مفهوم القوة.. وإعلانه وقف الحرب لحظة استثنائية

الرئيس السيسي

سياسيون ونواب: الرئيس السيسي يكتب تاريخا جديدا للمنطقة.. ونشيد بالدور المصري في إنجاح مفاوضات غزة وتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

