ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في مزرعة خيول بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مزرعة خيول بجمعية عرابي بالعبور مما أسفر عن وفاة مستشار بالمعاش وذلك لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات والتصريح بالدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة خيول بجمعية عرابي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.



وتبين اندلاع حريق داخل المزرعة ووفاة مستشار بالمعاش ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، للعرض على الطب الشرعي، للوقوف على أسباب وملابساة الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.