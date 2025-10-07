«صحة البحر الأحمر» تنفّذ تغطية ميدانية شاملة لسلامة المرضى في الغردقة

أطلقت إدارة سلامة المرضى بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر جولات متابعة ميدانية موسّعة على وحدات الرعاية الأولية في الغردقة، لمراجعة تطبيق سياسات السلامة وإدارة المخاطر وتحسين الجودة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة الدكتور إسماعيل العربي، وتحت إشراف الدكتورة رانية عزيز مدير الإدارة، بهدف ضمان رعاية متكاملة وآمنة واستمرارية الخدمة للمواطنين.

تفاصيل المتابعة

متابعة غرفة المشورة بوحدة الميناء: أجرت مس إيريني اسطفانوس مراجعة تفعيل نماذج الملفات العائلية، وخطط السلامة وإدارة المخاطر، وآليات تحسين الجودة، مع التحقق من تطبيق سياسات الرعاية المتكاملة ومسار الحصول على الخدمة واستمراريتها وانتقالها بين مستويات الرعاية.

إشراك المرضى بوحدة الأحياء: تابعت الدكتورة مونيكا جميل مسؤول إشراك المرضى استبيانات رضا المنتفعين، والمقترحات والشكاوى، وآليات تثقيف المرضى ووعيهم بحقوقهم وواجباتهم، مع مراجعة سياسات استقبال الشكاوى ومعالجتها وتحليل اتجاهاتها لتحسين الخدمة.

اعتماد وتهيئة الاعتماد الأولي: نفذت مس دعاء أحمد متابعة شهرية بوحدة الأحياء خلال سبتمبر 2025 لمراجعة معايير الاعتماد المبدئي، واستكمال الملاحظات، ومتابعة برنامج التهيئة خاصة للعاملين الجدد، مع الاستمرار في التدريب على رأس العمل لضمان الالتزام بالإجراءات القياسية.

محاور تحسين رئيسية

إحكام توثيق الملفات العائلية وربطها بمسارات رعاية متكاملة بين العيادات.

تعزيز ثقافة السلامة وإدارة المخاطر والاستجابة الاستباقية للحوادث القابلة للمنع.

ترسيخ نهج إشراك المرضى عبر أدوات قياس الرضا وتعزيز التثقيف وتمكين آليات الشكوى.

تسريع جاهزية الاعتماد عبر استيفاء المتطلبات وتثبيت التدريب العملي المستمر.

رسائل تنظيمية

أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أهمية المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، لضمان أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وترجمة سياسات السلامة والجودة إلى إجراءات تشغيلية قابلة للقياس والمتابعة، بما يرفع موثوقية الرعاية ويُحسّن تجربة المنتفعين.