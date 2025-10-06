متحف الغردقة يحتفل بـ اليوم العالمي للابتسامة

احتفل متحف الغردقة " باليوم العالمي للابتسامة "،وسط أجواء مبهجة مملوءة بالفرح والطاقة الإيجابية ،فى إطار إثراء التجربة السياحية للزوار والسائحين.

أوضحت إدارة متحف الغردقة ،أن وزع القسم التعليمي وفريق عمل المتحف هدايا تذكارية ،وبطاقات تحمل عبارات محفزة وكلمات إيجابية لنشر روح التفاؤل والابتسامة بين الزوار والعاملين.

متحف الغردقة

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.