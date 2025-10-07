قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
محافظات

الصحة بالبحر الأحمر تتابع أداء غرف المشورة وعيادات تنظيم الأسرة بالغردقة

ابراهيم جادلله

نفّذت إدارة تنمية الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على غرف المشورة وعيادات تنظيم الأسرة بعدد من وحدات الغردقة، لمراجعة الأداء ومواءمة الترددات مع احتياجات الفئات المستهدفة، في إطار دعم المبادرات الرئاسية وتحسين جودة خدمات المشورة والوسائل، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل الوزارة.

تفاصيل الزيارات

قادت الدكتورة مروى حمدي، مدير إدارة تنمية الأسرة ومنسق مبادرة «الألف يوم الذهبية»، جولة تفقدية لغرفة المشورة بوحدة الأحياء، شملت مطابقة سجلات الترددات مع حركة الوحدة ووضع خطة عملية لزيادة الإقبال على الجلسات لضمان وصول المشورة لأكبر عدد من المستفيدين.

تضمنت الزيارة قياس رضا المنتفعين عن الخدمة ومستوى معرفتهم بمبادرة «الألف يوم الذهبية» وأثرها على صحة الأسرة، مع توثيق الملاحظات الميدانية وتحويلها إلى إجراءات تحسين قابلة للقياس.

انتقل الفريق إلى عيادة تنظيم الأسرة، حيث شددت د. مروى على رفع معدلات صرف الوسائل طويلة المفعول وتوافر أرصدة كافية لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر وفق المعايير التشغيلية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.

متابعة غرفة المشورة بوحدة الميناء

واصل فريق المبادرة المرور على غرفة المشورة بوحدة الميناء بمشاركة الدكتورة شيماء حافظ، مساعد منسق «الألف يوم الذهبية»، والدكتورة هبة علي، والدكتورة سارة عبد الرجال، لمتابعة سير العمل والاستماع إلى التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة والعمل على معالجتها فورًا.

نُفّذت تدريبات عملية أثناء العمل لمقدمي المشورة على مهارات إدارة الجلسة، وتغطية جميع محاور المشورة الشاملة، وصياغة رسائل صحية دقيقة موجهة لكل فئة مستهدفة، بما يعزز الامتثال ويزيد التحول لاستخدام الوسائل المناسبة.

رسائل تنظيمية

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور إسماعيل العربي تقديره للفرق الإشرافية وجهودها في المتابعة المستمرة ورفع كفاءة الخدمة، مشيرًا إلى أن التكامل بين غرف المشورة وعيادات تنظيم الأسرة يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرات الرئاسية وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل.

شدد على أن توحيد الرسائل، وضمان توافر الأدلة الإرشادية، وتثبيت مخزون الوسائل، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، هي أدوات التنفيذ التي تترجم أهداف المبادرة إلى نتائج ملموسة على مستوى المجتمع المحلي.

خطوات عملية مقترحة

رفع الترددات الأسبوعية لغرف المشورة وفق خريطة الطلب الفعلي وأوقات الذروة.

تعزيز توافر الوسائل طويلة المفعول، مع نظام إنذار مبكر لنقص المخزون.

استمرار التدريب على رأس العمل لمقدمي المشورة وتحديث المواد التوعوية.

تتبّع مؤشرات الرضا والتحول لاستخدام الوسائل وربطها بخطط التحسين الدورية.

خلاصة
المرور الميداني ركّز على سد فجوات الخدمة بين المشورة والإمداد، ورفع كفاءة الاتصال الصحي الموجه، بما يدعم أهداف «الألف يوم الذهبية» في تحسين صحة الأسرة وجودة الحياة، عبر إجراءات تنظيمية تطبيقية قابلة للقياس واستدامة المتابعة داخل وحدات البحر الأحمر.

البحر الاحمر الغردقة الشؤون الصحية بالبحر الأحمر محافظة البحر الاحمر

