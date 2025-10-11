أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة

كشف الفنان أحمد جمال عن استعداده حاليًا للاحتفال بأحد أهم الأحداث في حياته الشخصية، حيث يجهّز لإقامة حفل زفافه خلال الفترة القريبة المقبلة.



وقال جمال في تصريحات تليفزيونية إنه يعيش أجواء من التحضيرات المكثفة لزفافه، مشيرًا إلى أن الحفل سيكون قريبًا جدًا، على أن يعود بعدها مباشرة لاستكمال نشاطه الفني، مؤكدًا:«بحضر لفرحي دلوقتي، وبعد الفرح إن شاء الله هيكون في شغل كتير وأغاني جديدة لجمهوري اللي مستنيني».



وأوضح المطرب الشاب أنه رغم انشغاله بترتيبات الزواج، فإن مشروعاته الغنائية الجديدة أصبحت شبه جاهزة، لافتًا إلى أنه سيطل على جمهوره قريبًا بشكل وأغانٍ مختلفة تعكس تطوره الفني.



وأشار أحمد جمال إلى حرصه الدائم على تقديم موسيقى تعبّر عن شخصيته وعن تطور ذوق الجمهور، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونات مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين.



يُذكر أن أحمد جمال يُعد من الأصوات المميزة في جيله، وقد لمع اسمه بعد مشاركته في برنامج «Arab Idol»، وحقق نجاحًا كبيرًا بعدد من الأغنيات أبرزها: اضحكي، على الله، وكل واحد فينا، ليصبح واحدًا من أبرز المطربين الشباب على الساحة الغنائية المصرية والعربية.