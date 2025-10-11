قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة
دعاء الصباح للبركة.. أفضل كلمات عن النبي تقولها مع بداية اليوم
صندوق التعليم: برنامج مجاني لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي في 3 أشهر
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025
قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية
بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور
ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟
اليونيسف يعلن مقتـ.ل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل في غزة
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر.. أفضل أوقات اليوم تجلب لك البركة
ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة

منار نور

كشف الفنان أحمد جمال عن استعداده حاليًا للاحتفال بأحد أهم الأحداث في حياته الشخصية، حيث يجهّز لإقامة حفل زفافه خلال الفترة القريبة المقبلة.


وقال جمال في تصريحات تليفزيونية إنه يعيش أجواء من التحضيرات المكثفة لزفافه، مشيرًا إلى أن الحفل سيكون قريبًا جدًا، على أن يعود بعدها مباشرة لاستكمال نشاطه الفني، مؤكدًا:«بحضر لفرحي دلوقتي، وبعد الفرح إن شاء الله هيكون في شغل كتير وأغاني جديدة لجمهوري اللي مستنيني».


وأوضح المطرب الشاب أنه رغم انشغاله بترتيبات الزواج، فإن مشروعاته الغنائية الجديدة أصبحت شبه جاهزة، لافتًا إلى أنه سيطل على جمهوره قريبًا بشكل وأغانٍ مختلفة تعكس تطوره الفني.


وأشار أحمد جمال إلى حرصه الدائم على تقديم موسيقى تعبّر عن شخصيته وعن تطور ذوق الجمهور، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونات مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين.


يُذكر أن أحمد جمال يُعد من الأصوات المميزة في جيله، وقد لمع اسمه بعد مشاركته في برنامج «Arab Idol»، وحقق نجاحًا كبيرًا بعدد من الأغنيات أبرزها: اضحكي، على الله، وكل واحد فينا، ليصبح واحدًا من أبرز المطربين الشباب على الساحة الغنائية المصرية والعربية.

