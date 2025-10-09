سباق التعاقد مع نجل رونالدو.. أندية كبري تسعي لضم كريستيانو جونيور

كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بضم كريستيانو جونيور، نجل أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ بات مانشستر يونايتد أول منافس حقيقي للنادي الإسباني في هذا الملف.

متابعة دقيقة من ريال مدريد

بحسب التقارير الإعلامية، كلف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كشافي النادي بمتابعة اللاعب الشاب عن قرب، تمهيدا لإمكانية ضمه إلى صفوف الفريق مستقبلا.

ويبلغ جونيور من العمر 15 عاما، ويلعب حاليًا في الفئات السنية لنادي النصر السعودي، حيث يقود والده الفريق الأول كنجم بارز.

اهتمام إنجليزي متجدد

التقارير أشارت أيضا إلى أن مانشستر يونايتد يراقب تطور مستوى جونيور في السعودية، تحضيرا لمحاولة التعاقد معه مبكرا.

ويُنظر إلى اللاعب كأحد المواهب الواعدة القادرة على السير على خطى والده ليصبح نجما عالميا خلال السنوات المقبلة.

إرث رونالدو مع الشياطين الحمر

رونالدو الأب سبق له أن ارتدى قميص مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009 تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون، وحقق خلالها إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 2008 والفوز بالكرة الذهبية في العام ذاته.

إلا أن عودته للنادي الإنجليزي عام 2021 لم تدم طويلًا، بعدما انتهت علاقته مع الإدارة بخلافات كبيرة عقب مقابلته الشهيرة مع الصحفي بيرس مورغان.

ورقة جماهيرية رابحة

ويرى مراقبون أن الإدارة الجديدة في مانشستر يونايتد قد تفكر جديا في ضم كريستيانو جونيور، ليس فقط لأسباب فنية، وإنما أيضًا لإرضاء الجماهير التي ما زالت تحتفظ بمكانة خاصة لرونالدو كأحد أبرز أساطير النادي.

مستقبل دولي واعد

على الصعيد الدولي، اختار جونيور تمثيل المنتخب البرتغالي، وشارك بالفعل مع منتخب تحت 15 عامًا في بطولة ودية تألق خلالها. ورغم امتلاكه أكثر من جنسية — الأمريكية والإسبانية، فضلا عن جذوره من الرأس الأخضر — إلا أن ولاءه لبلد والده يبقى الخيار الأول.