هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
سباق التعاقد مع نجل رونالدو.. أندية كبري تسعي لضم كريستيانو جونيور

كريستيانو جونيور
كريستيانو جونيور
أمينة الدسوقي

كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بضم كريستيانو جونيور، نجل أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ بات مانشستر يونايتد أول منافس حقيقي للنادي الإسباني في هذا الملف.

متابعة دقيقة من ريال مدريد

بحسب التقارير الإعلامية، كلف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كشافي النادي بمتابعة اللاعب الشاب عن قرب، تمهيدا لإمكانية ضمه إلى صفوف الفريق مستقبلا.

ويبلغ جونيور من العمر 15 عاما، ويلعب حاليًا في الفئات السنية لنادي النصر السعودي، حيث يقود والده الفريق الأول كنجم بارز.

اهتمام إنجليزي متجدد

التقارير أشارت أيضا إلى أن مانشستر يونايتد يراقب تطور مستوى جونيور في السعودية، تحضيرا لمحاولة التعاقد معه مبكرا. 

ويُنظر إلى اللاعب كأحد المواهب الواعدة القادرة على السير على خطى والده ليصبح نجما عالميا خلال السنوات المقبلة.

إرث رونالدو مع الشياطين الحمر

رونالدو الأب سبق له أن ارتدى قميص مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009 تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون، وحقق خلالها إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 2008 والفوز بالكرة الذهبية في العام ذاته.

إلا أن عودته للنادي الإنجليزي عام 2021 لم تدم طويلًا، بعدما انتهت علاقته مع الإدارة بخلافات كبيرة عقب مقابلته الشهيرة مع الصحفي بيرس مورغان.

ورقة جماهيرية رابحة

ويرى مراقبون أن الإدارة الجديدة في مانشستر يونايتد قد تفكر جديا في ضم كريستيانو جونيور، ليس فقط لأسباب فنية، وإنما أيضًا لإرضاء الجماهير التي ما زالت تحتفظ بمكانة خاصة لرونالدو كأحد أبرز أساطير النادي.

مستقبل دولي واعد

على الصعيد الدولي، اختار جونيور تمثيل المنتخب البرتغالي، وشارك بالفعل مع منتخب تحت 15 عامًا في بطولة ودية تألق خلالها. ورغم امتلاكه أكثر من جنسية — الأمريكية والإسبانية، فضلا عن جذوره من الرأس الأخضر — إلا أن ولاءه لبلد والده يبقى الخيار الأول.

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

