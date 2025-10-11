ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم بدء جولة شرق أوسطية قريبًا، تبدأ من القدس وتليها زيارة إلى مصر، حيث من المقرر أن يُعقد اجتماع دولي رفيع المستوى لبحث مستقبل الأوضاع في قطاع غزة.

اجتماع مرتقب مع قادة عرب وأوروبيين

وأشار جبر إلى أن ترامب يعتزم عقد اجتماع موسّع في القاهرة، يجمع قادة عربًا وأوروبيين، لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي المرحلة التي تتضمن قضايا شديدة الحساسية، أبرزها:

نزع سلاح الفصائل

تحديد شكل الحكم في القطاع

ضمان استقرار غزة ما بعد الحرب

خطاب متوقع الليلة.. وجدول الزيارة لم يُعلن بعد

وأوضح المراسل أن البيت الأبيض لم يُعلن رسميًا جدول الزيارة حتى الآن، لكن من المتوقع صدور بيان تفصيلي مساء اليوم، فيما ينتظر أن يُلقي ترامب خطابًا مهمًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، يُرجح أن يتناول فيه ملامح هذه الزيارة وتوجهاته بشأن غزة.

رؤية دولية جديدة لما بعد الحرب

وأضاف جبر أن ترامب يعتبر هذه الجولة نقطة تحول في طريقة التعامل مع الأزمة الإنسانية والسياسية في غزة، ويسعى من خلالها إلى بلورة رؤية دولية تضمن استقرار القطاع، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي يرى ضرورة استبعاد حركة حماس من أي إدارة مستقبلية لغزة.

المرحلة الثانية من الاتفاق: تفاصيل دقيقة

ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق شملت:

تبادل الرهائن

وقف العمليات العسكرية

انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية

السماح بدخول المساعدات الإنسانية

أما المرحلة الثانية، التي يسعى ترامب للدفع بها في القاهرة، فتركّز على قضايا استراتيجية تحدد مستقبل القطاع بالكامل.