«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، خلال حلقة اليوم، السبت11 أكتوبر 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي سعر 47.50 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع.

بلغ اليورو نحو 55.23 جنيهًا للشراء و55.35 جنيهًا للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني حوالي 63.65 جنيهًا للشراء و63.81 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الريال السعودي إلى 12.66 جنيهًا للشراء و12.69 جنيهًا للبيع.

أما الدرهم الإماراتي، فسجل 12.93 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع.

تأتي هذه الأسعار في ظل متابعة مستمرة لحركة السوق المصرفية، وقد تتغير خلال اليوم بحسب عوامل العرض والطلب.