فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك

وجه جمال عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، رسائل لـ لاعبي فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء بسبب سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة النهار: «مش هينفع المدير الفني يتحمل كل النتائج السلبية، اللعيبة كمان عليها دور ويمكن 70% من تراجع أداء الفريق بسببهم».

وأضاف: «أنا فاهم كويس إن اللعيبة ليهم فلوس ومستحقات متأخرة لأكثر من شهر ولكن بردو من المفترض إنهم أول ما ينزلوا الملعب ينسوا كل حاجة ويفكروا إزاي يفرحوا جمهور الزمالك الكبير اللي بيساندهم».

وتابع جمال عبدالحميد: «الزمالك عمره ما أكل فلوس على حد، وبقول للعيبة فلوسك مش هتضييع ولكن ألعب وأكسب الأول ولازم تركز في الملعب».

وأكمل: «أقل لاعب في الزمالك بياخد 9 مليون جنيه وهو بياخد 25% من عقده أول ما بيمضي، أكيد مش معقولة صرف الفلوس دي كلها في 3 شهور».