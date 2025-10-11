قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
رغم وقف إطلاق النار.. وصول 155 شهيدا إلى مستشفيات غزة
«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم في مصر
غدا..وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام
رياضة

فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

وجه جمال عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، رسائل لـ لاعبي فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء بسبب سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة النهار: «مش هينفع المدير الفني يتحمل كل النتائج السلبية، اللعيبة كمان عليها دور ويمكن 70% من تراجع أداء الفريق بسببهم».

وأضاف: «أنا فاهم كويس إن اللعيبة ليهم فلوس ومستحقات متأخرة لأكثر من شهر ولكن بردو من المفترض إنهم أول ما ينزلوا الملعب ينسوا كل حاجة ويفكروا إزاي يفرحوا جمهور الزمالك الكبير اللي بيساندهم».

وتابع جمال عبدالحميد: «الزمالك عمره ما أكل فلوس على حد، وبقول للعيبة فلوسك مش هتضييع ولكن ألعب وأكسب الأول ولازم تركز في الملعب».

وأكمل: «أقل لاعب في الزمالك بياخد 9 مليون جنيه وهو بياخد 25% من عقده أول ما بيمضي، أكيد مش معقولة صرف الفلوس دي كلها في 3 شهور».

جمال عبدالحميد الزمالك ومستحقات متأخرة لاعبي الزمالك

