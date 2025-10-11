قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
رغم وقف إطلاق النار.. وصول 155 شهيدا إلى مستشفيات غزة
«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم في مصر
رياضة

اليوم.. انطلاق منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

رفع الاثقال
رفع الاثقال
ياسمين تيسير

تبدأ اليوم السبت منافسات الكبار  ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري ، على أن  تُختتم البطولة  بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يوم 18  من نفس الشهر، يليها حفل الختام.

وتشارك  مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

تقام البطولة بمشاركة.72  دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.

كانت منافسات الناشئين أقيمت اول يومين من منافسات البطولة وحقق خلالها لاعبو المنتخب الوطني عدد 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

حصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبدالمغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبدالرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبدالمحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وكانت البطولة قد افتتحت أول أمس الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

رفع الاثقال اشرف صبحي البارليمبي

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حكم الزواج بدون ولي

زوجت نفسي بعقد رسمي وبدون ولي فهل زواجي صحيح .. عطية لاشين يرد

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يعقد المجلس الحديثي اليوم ويتناول قراءة كتاب عمدة الأحكام

الصدقة اليومية للأحياء والأموات

فضل الصدقة اليومية للأحياء والأموات.. 27 سببا تجعلها عادة

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

