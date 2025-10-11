غدا..وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام

تبدأ وزارة الداخلية غدا الأحد، في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1447 هـ 2026 م، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري.



وسيكون تقديم الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.



وبالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، يراعى اتباع الشروط والإجراءات التالية: إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة : تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مــع مراعاة اتخاذ كافــــة الإجراءات الإحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية

وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المُقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" المُدرج ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن ).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المُنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أى جهة مُنظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.



ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1447 هـ/2026 م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته شريطة الاستطاعة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج .



وتقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقىصورة بطاقة الرقم القومى " سارية الصلاحية " بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.



ويدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض " إن وجد " ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1447 هـ / 2026 م حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقا للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، وهم:(مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى - مرضى تَليف الرئة - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب ،الأوعية الدموية ، التليف الكبدى" - المرضى بالأمراض العصبيةوالنفسية / العقلية التى تُعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقـات حركية شديدة وأمـراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف –السيدات الحوامل فى الثلاث أشهر الأخيرة ، والحمل الخطر فى جميع مراحل الحمل - مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائى أو البيولوجى أو الإشعاعى - الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل ( الدرن / السل الرئوى المفتوح والحميات النزفية ) حالات السمنة المفرطة المرضية - الأطفال دون 12 سنة".



وفى حالة حدوث أى متغير فى الاشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ") كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحــة والسكان المصــرية تنسيقا مــع الجانب السعودى ( تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن "10" أيام ولا تزيد على " 5 "سنوات ، أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى لاحقاً .



والالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية لمحددات الاستطــاعة الصحية لأداء فريضة الحــج وتقديم شهادة مُصادق عليهـا مـن السلطات الصحية وفقاً للألية والبروتوكول المعمول به بوزارة الصحــة والسكان المصرية.



ويحق لمكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج التى تم تقديمها أو إصدارها بموجب تقارير طبية تخالف الحالة الصحية لمقدمى الطلبات ومرافقيهم " إن وجدوا " وكذا إعادتهم من المملكة العربية السعودية عقب سفرهم على نفقاتهم الخاصة دون أداء فريضة الحج وذلك دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية .



ويوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجد) على الإقرار المُدرج بالطلب بعــدم أداء فريضـــة الحـج طوال حيـاته واستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقته على الشـــروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة والتى تم اعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب، وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض غير المُصرح لها بالحج والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، يتم استبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويُؤشر بعلامة (√ ) من المواطن المتقدم والمرافق "إن وجد " بطلب الحج فى الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب ، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق " إن وجد"فى حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.



ويُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامــل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية حيث لا يقــل الســن عــن ( 21 عــاماً "رجــال – سيــدات" ) بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده ، وألا يقـل الســن عــن ( 18 عاما ) بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب لكلاً من "كبير السـن (70 عاما ) فأكثر – ذوى الهمم " ولا يقل السن عن (12 عاما) للمرافق غير الوجوبى " وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الاشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ،ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 8/2/2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ بشرط ألا يكون أي مـن مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة " حال الفوز بالقرعة "

وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبى، تلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملا دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.



ويعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقى طلبات الحجاج على الرقم (27983000- 02) بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكـــذا إقـــراراً بإلتزامـــه التعاقدى ، وفى حــالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطـــلب الحـــج تقع مســئوليته على مُـقدم الطلب ، وإذا تبين مُـــخالفته للضـــوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .



ويشترط الالتزام بمواعيد السفر الخاصة برحلتى الذهاب والعودة المدرجة بتذكرة السفر الخاصة بكل حاج لعدم الإخلال بخطة تفويج الحجاج المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الشركة الناقلة للحجاج حيث إن وزارة الداخلية غير مسؤولة فى حالة عدم التزام الحاج بالمواعيد المقررة بتذكرة السفر .



ويُسمح بسفر المرافق ( الوجوبى ) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة الأصيل ( مقدم الطلب ) .. أما فى حالة تنازل الأصيل " مقدم الطلب " عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة ( الـ 1%) فيسمح فقط بسفر المرافق ( الوجوبى ) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف ، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق .



ويتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقا لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفـقاً لمحل إقامة مُقدم الطلب (الأصيل)المُدون ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وليس المُرافق .



وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم سداد القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات .



ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـهما كانت درجة قرابته، ويجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين "وليس العكس"(ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية

وألا يكون قد سبق لـه أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن تُرسل المستندات المطلوبـة (شهادة الميلاد -طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى ..إلخ ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

وتقبل طلبات التــنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة ) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الإحتياطى قبل إنتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة ولا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .



ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهــم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.



والبيانات المطلوبة للتقدم للحج هي: الاسم كاملاً طبقا ًلما هو مُدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقم بطاقة الرقم القومى ( أربعة عشر رقماً)، رقم الهاتف المحــمول ( يُـراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشـخصى بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز ، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة) وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، بيانات المُرافق " إن وجد " من واقع كل من ( بطاقة الرقم القومى– مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلــب وفقاً للشــروط السابـــق ذكـــرها - حالة صحية جيدة ومُـعافى من الأمــراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية – رقـم الهـاتف المحــــمول الشـخصى ) ، ويُوقع مُــقدم الطلب والمرافــق " إن وجد " بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الــ 1 % لأكبر المتقدمين سناً.



وتُخصص نسبـة( الـ 1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكــبر المُتقدمين ســـنــاً ومـُرافقـــــيـهم بكــل مـديرية عــلـى حـــدا حــيـث تقـوم البوابـة المصـــريـة الموحـدة للحـــج بتجـــميع بيانـاتهـم وترتيـبهم تنازلياً حسب الســــــن لكل مديرية عــــلى حدة ، ويتم استـبعادهـم ومرافقيهم مـن القرعـــة واعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكـيـة ويُـدرج ما دون ذلك ضـــمـن القـــــرعـة العامـة، مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولا ًعلـى البـوابــة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــلى (مُــقدم الطلــب ) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه .



وفى حالة تقديم طـلـب حـــج زوجى كلاهما من كبار السن ( 70 عاما فأكثر ) أو مــن ذوى الهــمم أو أحدهما من كبار السن (70عاما فأكثر) والآخر من ذوى الهمم - على ســـبيل الاســـتثناء، فيُشــــترط اصـــطحابهما لمُرافـق واحد فقط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية والعمرية ( أقل مـن 70 عاما) وتُطبق شــروط الاستثنــاء الســـابق ذكرها عليه، ويتم مُناظرة المرافـق مــن قبل اللـواء مساعد الـمدير للشئون المـالية والإداريـة بالمديريـة أو من يُنيبه - عــقب الفـوز بقرعة الحج ، وفى حالة عدم توافر الشــروط حال مُناظرته يتم إستبداله بمُرافق بديل .