الأزهر يواصل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

يواصل الجامع الأزهر الشريف استقبال طلبات المشاركة في مسابقة حفظ القرآن الكريم المخصصة لذوي الهمم، والتي تقام بالتعاون مع أحد البنوك، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويستمر التسجيل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن إطلاق هذه المسابقة يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الثالثة من مسابقة القرآن الكريم، والتي كشفت عن عدد كبير من المواهب المتميزة من أبناء ذوي الهمم، في إطار دعم الأزهر الشريف لهم، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن باب التسجيل في المسابقة فُتح يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة ستُقام في مقرين رئيسيين للتيسير على المتسابقين وأسرهم، حيث يُخصص المقر الأول في الجامع الأزهر بالقاهرة لمحافظات الوجه البحري، بينما يُقام المقر الثاني في محافظة أسيوط لخدمة محافظات الوجه القبلي.

وتقام المسابقة على ثلاثة مستويات

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده، ويُمنح فيه 10 فائزين جوائز بقيمة 20 ألف جنيه لكل فائز.

المستوى الثاني: حفظ ثلثي القرآن وتجويده، ويشمل 10 جوائز بقيمة 15 ألف جنيه لكل فائز.

المستوى الثالث: حفظ ثلث القرآن وتجويده، ويُخصص له 10 جوائز بقيمة 10 آلاف جنيه لكل فائز.

ويبلغ إجمالي الجوائز المقدمة في المسابقة نحو 450 ألف جنيه.

ولفت عودة إلى أن على الراغبين في التسجيل، الدخول عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/467



