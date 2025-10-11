قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع
الكلب الروبوت والدرونز .. الداخلية تتسلح بالمستقبل لتأمين الوطن | صور
بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
ديني

الجامع الأزهر يعقد المجلس الحديثي اليوم ويتناول قراءة كتاب عمدة الأحكام

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

ينظم الجامع الأزهر، اليوم السبت، مجلسًا حديثيًا لقراءة كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، بحضور الدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ضمن سلسلة فعاليات علمية تهدف إلى تعزيز دراسة السنة النبوية وعلوم الحديث الشريف.

ويعقد هذا المجلس العلمي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في إطار الجهود المتواصلة لنشر المنهج الأزهري الوسطي في تناول السنة النبوية وتوثيق العلوم الشرعية.

ويفتح الجامع الأزهر باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المجلس ضمن أنشطته العلمية الدورية، التي تسعى لتأصيل علوم الحديث في أوساط الدارسين والمهتمين.

وفي سياق آخر، تظهر جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز العالمي لعام 2026، من بين 2191 جامعة ومؤسسة تعليمية تمثل 115 دولة حول العالم.

ويؤكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعكس تطورًا نوعيًا في الأداء الأكاديمي والبحثي، ويبرهن على مكانة الأزهر العالمية في نشر العلم والمعرفة منذ أكثر من ألف عام.

ويشير الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن النشر العلمي الدولي يشكّل عاملًا رئيسيًا في تقدم تصنيف الجامعة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة البحث العلمي على مستوى الجامعات العالمية.

الجامع الأزهر عمدة الأحكام علوم الحديث جامعة الأزهر البحث العلمي المنهج الأزهري

