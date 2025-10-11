الجامع الأزهر يعقد المجلس الحديثي اليوم ويتناول قراءة كتاب عمدة الأحكام

ينظم الجامع الأزهر، اليوم السبت، مجلسًا حديثيًا لقراءة كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، بحضور الدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ضمن سلسلة فعاليات علمية تهدف إلى تعزيز دراسة السنة النبوية وعلوم الحديث الشريف.

ويعقد هذا المجلس العلمي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في إطار الجهود المتواصلة لنشر المنهج الأزهري الوسطي في تناول السنة النبوية وتوثيق العلوم الشرعية.

ويفتح الجامع الأزهر باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المجلس ضمن أنشطته العلمية الدورية، التي تسعى لتأصيل علوم الحديث في أوساط الدارسين والمهتمين.

وفي سياق آخر، تظهر جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز العالمي لعام 2026، من بين 2191 جامعة ومؤسسة تعليمية تمثل 115 دولة حول العالم.

ويؤكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعكس تطورًا نوعيًا في الأداء الأكاديمي والبحثي، ويبرهن على مكانة الأزهر العالمية في نشر العلم والمعرفة منذ أكثر من ألف عام.

ويشير الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن النشر العلمي الدولي يشكّل عاملًا رئيسيًا في تقدم تصنيف الجامعة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة البحث العلمي على مستوى الجامعات العالمية.