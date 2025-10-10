إدراج الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026

ظهرت جامعة الأزهر في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026 ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وشمل التصنيف 2191 جامعة ومؤسسة تعليمية من 115 دولة على مستوى العالم.

ويأتي ظهور جامعة الأزهر في هذا التصنيف بدعم كبير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالنتائج المتميزة التي حققتها جامعة الأزهر في تصنيف التايمز Times Higher Educationالعالمي لعام 2026م، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في أداء قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

رئيس جامعة الأزهر: نحرص على النهوض والارتقاء بالبحث العلمي والنشر الدولي

وأكد رئيس جامعة الأزهر حرصه التام على النهوض والارتقاء بالبحث العلمي والنشر الدولي في جميع المجالات العلمية؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف التي تمتد لنحو 1085 عامًا من العطاء في مختلف المجالات العلمية.

من جانبه، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن هذا التقدم لا يُعد إنجازًا علميًّا فحسب؛ بل يعكس تطورًا نوعيًّا في الأداء الأكاديمي والبحثي لجامعة الأزهر، موضحًا أن ظهور الجامعة في تصنيف التايمز لهذا العام يعكس الرؤية الإيجابية التي تنتهجها الجامعة في دعم منظومة البحث العلمي الدولي ونشر الأبحاث التي أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى تصنيفها.

الدكتور محمود صديق: تقدم جامعة الأزهر في تصنيف التايمز يعكس التطور المستمر

وبيَّن "صديق"، أن التصنيف أدرج جامعة الأزهر ضمن 9 جامعات مصرية في تصنيف هذا العام 2026م، مشيرًا إلى أن تقدم جامعة الأزهر في تصنيف التايمز لعام 2026 يعكس التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي ويترجم الجهود المبذولة من قبل مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، برئاسة الدكتور ياسر حلمي، مدير المركز، وفريق العمل معه نحو النهوض والارتقاء بالبحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية.

يذكر أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية يعتمد على 17 مؤشرًا تغطي مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والتطبيقية.