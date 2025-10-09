أستاذ بالأزهر: «صحح مفاهيمك» مشروع وطني لحماية العقول من الانحراف

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحولت من مجرد حملة توعوية إلى مشروع وطني ديني قيمي سلوكي متكامل، يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة السلوكيات والأفكار التي تهدد وعي وبناء الإنسان.

وأوضح الدكتور نبوي، في تصريح له، أن وزارة الأوقاف عملت لعدة شهور على رصد أبرز السلوكيات والأفكار المنتشرة في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات متخصصة مثل المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، حتى توصلت إلى تحديد 43 محورًا تشمل أفكارًا وسلوكيات تحتاج إلى تصحيح.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت خطة شاملة لتنفيذ المبادرة تشمل تناول موضوعاتها في خطب الجمعة، ونشر رسائلها عبر الإعلانات الميدانية ومحطات المترو ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا من خلال فيديوهات قصيرة ومواد توعوية، مؤكدًا أن المبادرة تمتد على مدار عام كامل للتوعية المستمرة.

وأكد الدكتور نبوي أن المبادرة تنطلق من مقاصد الدين في بناء الإنسان وعمارة الأرض، مشيرًا إلى أن الفكر الديني الصحيح هو أساس الحضارة الإنسانية التي تدعو إلى القيم والرحمة والتعايش.

وفي سياق متصل، ثمَّن الدكتور نبوي النجاح الذي حققته الدولة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا ذلك امتدادًا لرسالة مصر الحضارية والإنسانية في بناء السلام وصناعة الحياة، مضيفًا: "ما قامت به الدولة من جهود دبلوماسية وإنسانية ليس غريبًا على مصر، فهي دائمًا داعية للسلام وبناء الإنسان".

وقال إن إيمان الدولة المصرية بفكرة بناء الإنسان وصناعة الحضارة هو ما يجعلها تسعى دائمًا للخير والاستقرار لكل شعوب العالم، داعيًا الله أن ينشر الأمن والرخاء والسلام في ربوع الأرض.

