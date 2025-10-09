قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الكنيست يدعو ترامب لإلقاء كلمة
قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أستاذ بالأزهر: «صحح مفاهيمك» مشروع وطني لحماية العقول من الانحراف

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحولت من مجرد حملة توعوية إلى مشروع وطني ديني قيمي سلوكي متكامل، يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة السلوكيات والأفكار التي تهدد وعي وبناء الإنسان.

وأوضح الدكتور نبوي، في تصريح له، أن وزارة الأوقاف عملت لعدة شهور على رصد أبرز السلوكيات والأفكار المنتشرة في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات متخصصة مثل المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، حتى توصلت إلى تحديد 43 محورًا تشمل أفكارًا وسلوكيات تحتاج إلى تصحيح.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت خطة شاملة لتنفيذ المبادرة تشمل تناول موضوعاتها في خطب الجمعة، ونشر رسائلها عبر الإعلانات الميدانية ومحطات المترو ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا من خلال فيديوهات قصيرة ومواد توعوية، مؤكدًا أن المبادرة تمتد على مدار عام كامل للتوعية المستمرة.

وأكد الدكتور نبوي أن المبادرة تنطلق من مقاصد الدين في بناء الإنسان وعمارة الأرض، مشيرًا إلى أن الفكر الديني الصحيح هو أساس الحضارة الإنسانية التي تدعو إلى القيم والرحمة والتعايش.

وفي سياق متصل، ثمَّن الدكتور نبوي النجاح الذي حققته الدولة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا ذلك امتدادًا لرسالة مصر الحضارية والإنسانية في بناء السلام وصناعة الحياة، مضيفًا: "ما قامت به الدولة من جهود دبلوماسية وإنسانية ليس غريبًا على مصر، فهي دائمًا داعية للسلام وبناء الإنسان".

وقال إن إيمان الدولة المصرية بفكرة بناء الإنسان وصناعة الحضارة هو ما يجعلها تسعى دائمًا للخير والاستقرار لكل شعوب العالم، داعيًا الله أن ينشر الأمن والرخاء والسلام في ربوع الأرض.
 

