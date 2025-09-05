أحمد نبوي: الفرح بميلاد النبي عبادة وأجر عظيم

أكد الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الاحتفال والاحتفاء والسرور بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، مشددًا على أن مجرد فرح القلب بذكرى ميلاده الشريف سبب لنيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح نبوي، خلال تصريح، أن معنى الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على المظاهر، وإنما يتجسد في اتباع سيرته، والاقتداء بسنته، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وتوسعة الرزق والفرح على الأهل والأبناء في هذه الأيام وفي غيرها.

وأضاف أن هذه الذكرى الطيبة ينبغي أن تكون بداية جديدة مع الله ومع الناس، وفرصة للتقرب أكثر من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى أوصافه وأخلاقه والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا.