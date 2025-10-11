مواطنون يوزعون الشربات في شرم الشيخ فرحا باتفاق غزة وزيارة ترامب

تستعد مدينة شرم الشيخ مدينة السلام لاستقبال دونالد ترامب لتوقيع اتفاق ووقف الحرب علي غزة الفلسطينية والتي يزورها لأول مرة الرئيس الأمريكي بعد التوصل لاتفاق السلام.

ومازالت مدينة السلام شرم الشيخ تعيش أجواء فرحة تحقيق السلام في غزة.

و بادر مواطنين بشرم الشيخ علي توزيع " الشربات" علي السياح والمارة في شوارع السوق القديم فرحا بالتوصل لاتفاق سلام لغزة.

وكانت عمت الفرحة كل العالم العربي والإسلامي بكل كل دول العالم بنجاح مصر بالتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب علي غزة.

وبعد نجحت مصر في التوصل لاتفاق قادته مصر في مدينة السلام بشرم الشيخ وبعد نجاح المفاوضات والتوصل لانهاء الحرب.

عمت الفرحة كل أبناء جنوب سيناء وشرم الشيخ وقد انطلقت طائرات تحمل اعلام مصر وفلسطين لترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ.

وأعرب مواطني جنوب سيناء عن فرحته بالتوصل الي السلام من أرض السلام شرم الشيخ.

وقالت شيرين الهواري عضو المجلس القومي للمرأة و الخبيرة السياحية بشرم الشيخ أن فرحة العالم انطلقت من أرض السلام بشرم الشيخ بعد أن نجحت مصر في وقف الحرب علي غزة.