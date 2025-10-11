سؤال غريب من سيدة لدار الإفتاء حول التجسس.. أمين الفتوى يرد

فوجئ أمين الفتوى بدار الإفتاء بسؤال مرسل إليه خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، يقول السائل: هل متابعة الأسئلةالمرسلة لصفحة دار الإفتاء والرد عليها من قبل المشايخ يندرج تحت مسمى التجسس على أسرار الناس؟.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه جائز ولا يوجد مانع شرعي في ذلك ، بل أنه مستحب من باب الثقافة الدينية والتعرف على الأحكام الشرعية، لافتا إلى أن المتابعين يعلمون جيدا أن إجابة الأسئلة تكون على الهواء بث مباشر فليس فيها خصوصية .

وأضاف أمين الفتوى أن الأسئلة الخاصة وفي خصوصية شديدة لا نجيبها على الهواء احتراما للخصوصية فنطلب من السائل الحضور إلى مقر دار الإفتاء أو الاتصال هاتفيا.

وفي نفس البث ورد سؤال من أحد المتابعين حول الحلف بالطلاق حيث تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول السائل: غضبت من زوجتي وعندما وضعت الطعام قولت: “ عليا الطلاق بالتلاته منا واكل ” ثم بعد فترة أكلت فهل يقع بذلك الطلاق ؟.

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: لا يقع طلاق بهذا اللفظ ولكن عليك بالتوبة والاستغفار والعزم على عدم تكرار الحلف بالطلاق .

وفي إجابته على سؤال آخر يقول صاحبه أقرأ يوميا ورد من القرآن بصوت مسموع ولكن بالأمس كنت مجهدا فقرأت بالنظر في المصحف فقط دون تحريك لساني فهل هذا يجوز أم أعيد ما قرأته مرة أخرى بصوت مسموع بعد ذلك؟.

وأكد أمين الفتوى أن ما فعله السائل جائز شرعا ولا حرج في ذلك ، ولا عليك أن تعيد ما قرأته مرة أخرى فقد أديت وردك اليومي والمهم المواظبة على هذه العبادة العظيمة.