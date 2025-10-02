قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
ديني

أيهما أكثر ثوابا قراءة القرآن ليلا أم بعد صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب

د. أحمد وسام أمين الفتوى
د. أحمد وسام أمين الفتوى
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك يقول السائل هل قراءة القرآن ليلا أفضل أم بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس أيهما أكثر ثوابا؟.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر الذي ينطلق يوميا على صفحتها الرسمية قائلا: قراءة القرآن تكون في أي وقت من اليوم ، أما الاجر فيكون على قدر الإخلاص والتدبر لمعاني كلام الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى ان الأفضل في هذا الأمر هو ما تستطيع المداومة عليه بنية خالصة لوجه الله ، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فلو انك تستطيع المداومة على القراءة بعد الفجر يوميا فبها ونعمة ، أما لو كان مقدرتك على المداومة ليلا قبل النوم مثلا فلا بأس، المهم الاستمرارية.

كما أجاب أمين الفتوى خلال البث عن سؤال آخر يقول صاحبه: " أيهما أفضل للمتوفى إقامة سرادق عزاء وإحضار بعض المشايخ لقرءة القرآن الكريم أم عمل صدقة جارية وتوزيعها على الفقراء والمساكين؟.

وأجاب أمين الفتوى قائلا : الأولى تنفيذ وصية المتوفي فإذا كان قد أوصى قبل الوفاة بعمل سرادق فلتنفذ الوصية وإذا كان قد أوصى بصدقة جارية فلتنفذ المهم ان تتطابق الوصية مع الشروط الشرعية ولا تكون مخالفة لها .

هل أحصل على فضل سورة البقرة بالاستماع أم يجب قراءتها ؟

قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاستماع إلى سورة البقرة لا يمكن أن يغني عن تلاوتها من المصحف، مبينا أن المداومة على قراءتها عبادة عظيمة ذات أجر كبير، أما تركها والاكتفاء بالسماع فقط فهو صورة من صور النقص في الثواب، لأن المقصود من القرآن أن يقرأ ويُعمل به.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له اليوم السبت، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة (أي السحرة)"، مؤكدا أن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لمدة ثلاثة أيام، وأن هذه السورة العظيمة تأتي يوم القيامة شفيعة لأصحابها لما تحمله من فضل كبير وأسرار إيمانية عميقة.

وأكد أن الغرض من نزول القرآن هو التلاوة والعمل بمقتضاه، فالاستماع وحده لا يفي بالمقصود، تماما كما أن النظر إلى الدواء دون تناوله لا يحقق الشفاء، مشيرا إلى أن الأولى بالمؤمن أن يقرأ بنفسه قدر استطاعته، وأن يجعل التلاوة عادة يومية لا تنقطع.

دار الإفتاء صلاة الفجر شروق الشمس قراءة القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

غزة

الأطفال بلا تعليم.. منازل غزة تتحول إلى منطقة غير قابلة للحياة

غزة

منازل غزة تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة.. والأطفال بلا تعليم

الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

