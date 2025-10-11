رئيس الوزراء: الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم التحية للفتاة المصرية؛ بمناسبة اليوم العالمي للفتاة أو الطفلة، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في يوم الحادي عشر من أكتوبر كل عام، وذلك خلال تنقلاته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية لتفقد سير العمل بها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أثبتت الفتاة المصرية قدرتها على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات التي تخوضها، وتحرص الدولة على الاستثمار في طاقاتهن كإحدى أهم ركائز بناء الإنسان المصري، في إطار برامج التنمية البشرية التي تنتهجها الدولة المصرية، لتطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية ـ ومنها الفتيات ـ والحرص على تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لاحظت اليوم خلال تفقدي لأحد مصانع الملابس الجاهزة، وكذلك المدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، فضلا عن جامعة بنها الأهلية زيادة عدد الفتيات، وهو ما يشير بقوة إلى اتجاه الفتيات نحو اكتساب المزيد من المهارات المتخصصة في مختلف المجالات، ودائما ما يؤكد مسئولو المصانع والمجالات الأخرى تفوق الفتيات بصورة ملموسة للغاية.

وأضاف رئيس الوزراء: كذلك توضح الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي 2025-2024 ارتفاع نسبة الفتيات المقيدات بالجامعات الحكومية مقارنة بالذكور، حيث بلغ إجمالي عدد المقيدين نحو 1963789 طالبا وطالبة، منهم 1049261 طالبة بنسبة "53.4٪" مقابل 914528 طالبا بنسبة "46.6٪"، وهو ما يثبت تفوق الفتاة المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الدولة المصرية تقديم مختلف البرامج التي تكفل تقديم الرعاية اللازمة لصقل مواهب الفتيات المصرية، إيمانا من الدولة بدعم حقوق الفتيات، وتمكينهن في مختلف المجالات، وتعميق المشاركة المجتمعية لهن؛ من أجل مستقبل أفضل لهن.

وأضاف: فخورون دوما بفتياتنا، وسنظل نقدم الدعم المطلوب لهن في مختلف المجالات .