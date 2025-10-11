عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن بداية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به، إذ يشكلان نقطة تحول أساسية في وقف المجازر الإسرائيلية ومحاولات التهجير التي كانت تهدد سكان القطاع، مؤكدا أن هذا التطور يعكس نجاح الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية التي تضافرت لوقف هذه المأساة الإنسانية.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف «حسين»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدور المصري كان حاسمًا، إلى جانب الدعم القطري، في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهد المشترك الذي ظهر جليًا خلال القمة العربية الأمريكية التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، مضيفا أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة لتسوية شاملة في المنطقة بعيدًا عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

الانتهاكات ضد الفلسطينيين

وعبّر عن قلقه من أن تستغل إسرائيل أي فرصة لاحقة لممارسة المزيد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، خصوصًا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، محذرًا من أن العنف قد يمتد إلى مناطق أخرى مثل لبنان، داعيا إلى الحذر واليقظة لضمان ألا تؤدي هذه الهدنة إلى تصعيد آخر يفاقم الأزمة.