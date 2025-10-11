خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 13218 جنح كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية الفعل الفاضح على طريق المحور”، عن تفاصيل جديدة؛ بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شخصين و3 فتيات داخل سيارة ملاكي في أثناء ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشاجرة وتعدٍّ بالأيدي مع مصور الواقعة.

وقالت المتهمة “س. م” أمام جهات التحقيق، إنها كانت عائدة من سهرة في ملهى ليلي بالعجوزة، يُدعى “الذهبية”، بصحبة أصدقائها، داخل سيارة المتهم “أ. ع”، وتوقفت المجموعة في طريق وصلة دهشور «لشرب شيء»، مضيفة أن إحدى الفتيات جلست بجوار المتهم في المقعد الأمامي واحتضنته، بينما كانت هي وصديقة أخرى في المقعد الخلفي.

وأضافت المتهمة، أن شخصًا كان يسير بسيارته بجوارهم، بدأ في تصويرهم في أثناء سيرهم على الطريق؛ ما دفع المتهم “أ. ع” إلى اعتراض طريقه، ونشبت مشاجرة بينهما؛ بعدما حاول مصور الواقعة، الدفاع عن نفسه، فقام بكسر فانوس السيارة، وتبادل الطرفان السباب والاعتداء بالأيدي، قبل أن يتجمع المارة ويفضّوا الاشتباك.

وتابعت المتهمة: «بعدها مشينا من المكان، لكن يوم 10 مارس الساعة 3 الفجر، الشرطة جت أخدتني من البيت، ومن وقتها وأنا بيتحقق معايا».

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت في نطاق الشيخ زايد – دائرة مركز شرطة كرداسة، وأن سبب التواجد بالمكان؛ كان بعد انتهاء سهرتهم في الملهى الليلي، وتوجههم إلى وصلة دهشور للتنزه.