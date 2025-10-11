أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي

شاركت ابنة الفنان القدير فاروق فلوكس صور لهم في أحدث ظهور له معاها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت يسر فلوكس علي صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

" ابويا عم فلوكس بيسلم عليكوا.. يوم الجمعة يعني بابا يعني النادي الاهلي و ترابيزه محدده هو بيحبها يعني الفشار و الزلابية.. ابويا حضرتك حتة من قلبي الحكايات معاك طعمها مختلف قصصنا مع بعض يتكتب فيها كتاب شوية الساعات الي بقعدهم معاك دول بيقوني شهر لقدام ربنا يديمك نعمة في حياتي ويبارك في صحتك وعمرك".

يذكر أن كانت قد وجهت يسر فلوكس ابنة الفنان فاروق فلوكس رسالة مؤثرة لوالدها.

كتبت يسر فلوكس ابنه الفنان فاروق فلوكس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" ابويا عاش أغلب عمره علي خشبة المسرح الحقيقة شعرت ان وجوده في المسرح بيخليه حد تاني تأثره واحترامه للفن المسرحي مختلف تقديره لزمايله علي خشبة المسرح مختلف نظرات عينيه بتكون ممزوجة بالفرح و الاشتياق.

بابا كم أنا فخورة اني بنتك واني كل يوم بتعلم من حضرتك قيمة الاحترام لعملي اللي انا بحبه وقوفك لتحية زملائك يجعلني اجزم انكم كنتم جيل لن يتكرر دمت نموذج يحتذي به دمت لي فخر انا بنت ابويا حبيبي فاروق فلوكس".



في سياق آخر ، كشف الفنان فاروق فلوكس عن تفاصيل إهداء مقتنياته الى وزارة الثقافة المصرية، ليتم وضعها في متحف الفن المصري.



وقال الفنان القدير فاروق فلوكس في تصريحات صحفية قمت باهداء عدد من مقتنياتي الي وزارة الثقافة، وهذا الامر ليس قريبًا، بل حدث من فترة طويلة.



وتابع فاروق فلوكس: لا اتذكر تفاصيل المقتنيات ولكنها كانت عبارة عن ملابس لعدد من الشخصيات التي قدمتها خلال مشواري الفني، وفي الحقيقة ان وزارة الثقافة هي من بادرت بهذا الامر، وقد اهدتها لهم بكل سعادة.

وأضاف فاروق فلوكس: “لا يعرض علي أدوار في الوقت الراهن، ولست حزين علي هذا الامر مطلقًا، لانه في النهاية قدر ونصيب”.