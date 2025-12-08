قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟
هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟
هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية ألاسكا
رغم اتفاق السلام.. تايلاند تشن ضربات جوية قرب حدودها مع كمبوديا
اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما بخلية التجمع
8 أسباب تجلب لك البركة في حياتك.. الإفتاء توصي بها
بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف شرق غزة
السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة
فن وثقافة

رسالة غامضة من دينا فؤاد.. ماذا قالت؟

دينا فؤاد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و علقت دينا فؤاد علي الصورة برساله غامضة كاتبة:لا شيء مستحيل.

تصريحات دينا فؤاد 
وقالت الفنانة دينا فؤاد،  في تصريحات سابقة، إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل “حكيم باشا” في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، الشخصية التي قدمتها في “حكيم باشا” بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.

وكشفت دينا فؤاد عن اقتراب تعاقدها مع عمل رمضاني جديد رفضت الكشف عن تفاصيله، مؤكدة أن دورها لن يكون شخصية صعيدية.

