تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي
أونروا: انهيار منظومة الصحة في غزة و40% فقط من المستشفيات تصمد وسط الدمار
تأبين صنع الله إبراهيم في نقابة الصحفيين بحضور أسرته
خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بالمنيا إلى فضيلة المفتي.. ووالدة الضحايا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

محمد شحتة

قالت الإعلامية هبة جلال، إن مصر اليوم بكل مؤسساتها تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية المقرر عقدها هذا الأسبوع- لم يحدد موعدها بعد-؛ للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحضور قادة ورؤساء دول العالم.

وأشارت هبة جلال، في برنامج "الخلاصة" على فضائية "المحور"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا- منذ أيام- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحضور والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ولفتت إلى أنه لا أحد كان يتصور أنه يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق النار في غزة؛ بسبب هول الموقف في القطاع.

وأوضحت أن الرئيس السيسي حصل على رُبع فرصة، وبنى عليها نتيجة، وصل بها إلى السلام، وأسس مشروع السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، بدلا من الحرب والدمار.

وأكدت أن الرئيس السيسي كانت مواقفه حاسمة، ورفض التهجير رفضا صارما؛ لنصرة القضية الفلسطينية، لأن الحرب ستكون خرابا على الجميع. 

