هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قالت الإعلامية هبة جلال، إن مصر اليوم بكل مؤسساتها تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية المقرر عقدها هذا الأسبوع- لم يحدد موعدها بعد-؛ للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحضور قادة ورؤساء دول العالم.

وأشارت هبة جلال، في برنامج "الخلاصة" على فضائية "المحور"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا- منذ أيام- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحضور والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ولفتت إلى أنه لا أحد كان يتصور أنه يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق النار في غزة؛ بسبب هول الموقف في القطاع.

وأوضحت أن الرئيس السيسي حصل على رُبع فرصة، وبنى عليها نتيجة، وصل بها إلى السلام، وأسس مشروع السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، بدلا من الحرب والدمار.

وأكدت أن الرئيس السيسي كانت مواقفه حاسمة، ورفض التهجير رفضا صارما؛ لنصرة القضية الفلسطينية، لأن الحرب ستكون خرابا على الجميع.