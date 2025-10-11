بستايل ميلانو.. كهربا يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

نشر اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء تواجده في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث ظهر بإطلالة كاجوال أنيقة داخل أحد أشهر معالم المدينة وهو غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني.

وعلق كهربا على الصورة وقال: “ميلانو، حيث يمكنك أن تكون أنيقًا ومجنونًا في الوقت نفسه”.

كهربا يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

وكان قد احتفل محمود كهربا، لاعب القادسية والأهلي سابقا بتأهل منتخب مصر لكأس العالم.

وكتب كهربا عبر انستجرام: “ألف مبروك لأبطال منتخبنا التأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦”.