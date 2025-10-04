كهربا يشارك صورة جديدة عبر انستجرام.. شاهد

شارك اللاعب محمود كهربا https://www.elbalad.news/671494 لاعب القادسية ، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خلال خاصية “الاستوري”.

وظهر كهربا في الصورة بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاه بوضع القلوب الحمراء.

وكان قد وجه النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا، رسالة إلى أولياء الأمور بمناسبة دخول المدارس.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "مع دخلة الدراسة حاولوا تجيبوا مستلزمات الدراسة من المكتبات الصغيرة المجهولة هم معتمدين على الفترة دي عشان يعيشوا باقي السنة ، اللي هتوفروه في المكتبات الكبيرة اللي عاملة عروض ادفعوه في المكتبات الصغيرة، واعتبروها صدقة".