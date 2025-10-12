قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
أخبار العالم

تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ

كير ستارمر
كير ستارمر
محمد على

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيتوجه إلى مصر لحضور مؤتمر السلام الدولي في شرم الشيخ.

وذكر مقر الحكومة في داونينج ستريت أن رئيس الوزراء سيحضر قمة السلام الدولية في مصر يوم الاثنين، حيث سيتم التوقيع على خطة السلام الخاصة بغزة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن السير كير ستارمر سيقدّم "تحية خاصة" في شرم الشيخ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح الجمعة، بعد أن وافقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الأسرى، الذي توسط فيه ترامب، على أن يتم التفاوض على المراحل التالية لاحقًا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري سيقود القمة إلى جانب الرئيس الأمريكي، بمشاركة زعماء أكثر من 20 دولة.

وبموجب الاتفاق، لدى حماس مهلة حتى الساعة 12:00 ظهرًا (09:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم 20 رهينة يُعتقد أنهم أحياء، إضافة إلى رفات ما يصل إلى 28 رهينة متوفين.

كما يتوجب على إسرائيل إطلاق سراح نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا و1,700 معتقل من غزة، في حين يُسمح بإدخال كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقد يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من التفاصيل المتعلقة بالمراحل اللاحقة، التي سيتم التفاوض عليها بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى، مثل حوكمة غزة، ومدى انسحاب القوات الإسرائيلية، ونزع السلاح.

وقالت داونينج ستريت إن قمة يوم الاثنين ستتضمن "حفل توقيع" لخطة السلام، التي تمثل "نقطة تحول تاريخية في المنطقة بعد عامين من الصراع وإراقة الدماء".

وسيشكر السير كير ستارمر خلال كلمته مصر وقطر وتركيا على دورهم في الوصول إلى هذه المرحلة، كما سيشكر ترامب، داعيًا إلى مواصلة التنسيق لضمان تحقيق تقدم سريع نحو المرحلة الثانية من الهدنة.

