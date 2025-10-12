قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تُؤكد صعوبة مفاوضات المرحلة الثانية واستعدادها لمواجهة العدوان
أسامة نبيه: منتخب الشباب ميقدرش يكسب اليابان ونيوزيلندا.. لهذه الأسباب
المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى
انفراجة مرتقبة في صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال ساعات|تفاصيل
وزير الخارجية الأسبق: النظام الدولي مبني على صفقة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية|فيديو
مصرع 16 شخصًا في انفجار مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يثمن جهود مصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة
مدرب منتخب الشباب يكشف أسباب الخروج من المونديال ويُهاجم لائحة اللعب النظيف
تعرّف على مجموعة منتخب مصر في كأس العرب
أمريكا تهدد بريطانيا بوقف تبادل المعلومات بسبب قضية تجسس لصالح الصين
الاتحاد الأرجنتيني يستبعد «إنزو فرنانديز» نجم تشيلسي الإنجليزي من معسكر منتخب بلاده.. لهذا السبب
رياضة

مدرب منتخب الشباب يكشف أسباب الخروج من المونديال ويُهاجم لائحة اللعب النظيف

أسامه نبيه
أسامه نبيه
رباب الهواري

أعرب أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن رضاه التام عن الفترة التي قضاها مع الفراعنة الصغار خلال مشاركتهم في كأس العالم للشباب بتشيلي، رغم الخروج من الدور الأول. وأكد في حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق أنه قدم ما يستطيع في ظل الظروف المتاحة.

انتقادات الجماهير ورد فعله

تحدث نبيه بنبرة استياء عن الانتقادات التي تعرض لها بعد البطولة، قائلاً: "اللي مضايقني إن واحد شاحن باقة بـ5 جنيه وبيشتم فيا"، في إشارة إلى الهجوم غير المنصف من بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واقعة محمد عبد الله وعمر خضر

وتناول نبيه الأزمة التي حدثت بين اللاعبين محمد عبد الله وعمر خضر، مؤكدًا أنها أمور طبيعية تحدث في كبرى الأندية. وأضاف أن الثنائي تعرض لخصومات تأديبية، مشيرًا إلى أنه أصرّ على أن يسدد عمر خضر الكرة الثابتة أمام تشيلي، لكن محمد عبد الله لم يستجب في البداية لأنه لم يسمع التعليمات جيدًا.

بند اللعب النظيف وموقفه بعد مباراة تشيلي

كشف نبيه أنه كان على دراية بتأثير قاعدة اللعب النظيف في حسم التأهل، لذلك لم يحتفل عقب مواجهة تشيلي كما فعل اللاعبون، منتظرًا معرفة مصير المنتخب. وانتقد لائحة فيفا التي تعتمد على اللعب النظيف، معتبرًا إياها غير عادلة، قائلاً: "فزت على تشيلي المنافس المباشر ومع ذلك خرجنا بسبب البطاقات".

التأهل من كأس أمم إفريقيا

واعتبر نبيه أن الوصول إلى المونديال كان إنجازًا في حد ذاته، بعدما تأهل المنتخب عبر كأس أمم إفريقيا في وقت قصير من توليه القيادة الفنية، مؤكدًا أن الظروف لم تكن ممهدة لتحقيق نتائج أفضل.

أسامه نبيه منتخب الشباب بطولة العالم للشباب أخبار الرياضة

