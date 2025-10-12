قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنات تتألق في «الوعود» من فيلم «أوسكار: عودة الماموث» وتكشف أسرارًا جديدة عن بناتها|فيديو

جنات
جنات
أوركيد سامي

تألقت الفنانة جنات في أغنية «الوعود» ضمن فيلم «أوسكار: عودة الماموث»، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما.

وقالت جنات في لقاء خاص لموقع صدى البلد: "أغنية الوعود مش شبهي وكانت تحدّي بالنسبالي، وبعد ما غنيت الأغنية انبهرت بيها، وانبهرت كمان بقصة الفيلم واستخدام المؤثرات البصرية والتقنيات المختلفة فيه."

يُذكر أن الفنانة جنات كشفت لأول مرة عن رأيها في دخول بناتها عالم الفن، حيث قالت في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري: "موافقة على دخول بناتي لعالم الفن لو هما بيحبّوا الفن وعندهم الموهبة، لكن لما يكبروا، لأن الدراسة عندهم صعبة."

وأضافت جنات: "بحضّر مع بناتي عمل فني قريب وهيكون مفاجأة، والأجواء داخل البيت والاستوديو كلها بهجة وفرح، وهما أصلًا بيحضروا معايا تسجيل أعمالي والتحضير ليها."

ويُذكر أن آخر أعمال جنات لعام 2025 هو ألبومها «ألوم على مين»، الذي يضم تسع أغنيات متنوعة ينتمي معظمها إلى لون المقسوم، وهي:
«أشيك واحدة»، «فات بكرة»، «مبسوطين»، «من الليلة»، «ألوم على مين»، «ماليش شبه»، «صبري طال»، «كاش كاش»، و«النص اللي يخص».

وقد لاقى الألبوم تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وتعاونت جنات في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، إسلام رفعت، يوسف حسين وغيرهم.


 

جنات اخبار الفن نجوم

