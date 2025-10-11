قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
تفاصيل حصرية من غزة بعد قرار وقف إطلاق النار.. فيديو
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
تحقيقات وملفات

استقرار أسعار السجائر .. حقيقة زيادة نوفمبر| رئيس الشعبة يكشف لـ "صدى البلد"

أسعار السجائر
أسعار السجائر
ياسمين القصاص

شهدت أسعار السجائر، اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار الواضح في الأسواق، سواء بالنسبة للأنواع المحلية أو المستوردة. فقد حافظت السجائر المحلية على مستويات أسعارها المعتادة، والتي تدور في حدود 44 جنيها للعلبة، دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

 وفي السياق ذاته، لم تسجل الأصناف المستوردة أي تحرك سعري، حيث واصلت علامات تجارية شهيرة مثل "مارلبورو" و"ميريت" الثبات في أسعارها، ما يعكس نوعا من الهدوء والاستقرار في حركة السوق خلال هذه الفترة.

 ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب لدى التجار والمستهلكين على حد سواء، مع اقتراب موعد تنفيذ الزيادة المتوقعة في أسعار السجائر، والمقرر تطبيقها خلال الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه لا توجد زيادات في أسعار السجائر.

كما كشف حقيقة انخفاض أسعار السجائر بعد انخفاض سعر الدولار، قائلا: "أسعار السجائر لن تنخفض حتى في حال تم خفض سعر الدولار، مشددا على أن الأسعار ما زالت ثابتة دون أي تغييرات تذكر، ولا علاقة مباشرة لتقلبات سعر الصرف المحلي بأسعار السجائر في السوق حاليا".

وأضاف  إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر علبة سجائر "كليوباترا" الرسمي يبلغ 44 جنيها فقط، وليس 50 جنيها كما يروج في بعض المحلات. 

وطالب المواطنين بعدم الشراء من الأماكن التي تبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي، مشيرًا إلى أهمية وعي المستهلك بدوره في مقاومة التلاعب بالأسعار.

وأشار إمبابي، إلى أن كل علبة تحتوي على "باركود" يمكن من خلاله للمستهلك التعرف على جميع المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج، وهو ما يمكن الجميع من التحقق من مدى مطابقة السعر المعروض للقيمة الفعلية.

وتابع: "هناك بالفعل شكاوى متكررة من المواطنين بخصوص تفاوت الأسعار من مكان لآخر، مؤكدا أنه بمجرد تلقي تلك الشكاوى، يتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك بشكل فوري للتعامل معها، وشعبة الدخان ليست جهة رقابية، بل جهة تمثيلية، وبالتالي فإن المتابعة والإجراءات الرقابية تقع ضمن مسؤوليات الجهات المعنية المختصة".

إبراهيم إمبابي : لا زيادة في أسعار السجائر

وفي السياق نفسه، أوضح عدد من تجار التجزئة، أن الأسواق تسير بوتيرة هادئة منذ بداية الأسبوع، مع توافر جميع الأصناف المحلية والأجنبية بكميات كافية داخل الأكشاك والمحال، دون أي نقص في المعروض. 

واستقرت أسعار السجائر المحلية عند مستوياتها السابقة، وسجلت العلب الأكثر تداولا نحو 44 جنيها، وتشمل:

ـ كليوباترا كينج سايز: 44 جنيه.

ـ كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيه.

ـ كليوباترا بوكس: 44 جنيه.

ـ كليوباترا سوبر: 44 جنيه.

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيه.

ـ مونديال (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 44 جنيه.

ـ مونديال سويتش (منتول ـ بلو بيري): 44 جنيه.

ـ بوسطن ـ بلمونت: 44 جنيه.

ـ ماتوسيان سوبر: 44 جنيه.

وحافظت أصناف مونديال الأحمر والأزرق والسيلفر وسويتش بنكهات المنتول والبلو بيري على أسعارها دون تغيير، بفضل وفرة المعروض وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين الذين اتجهوا نحو الأصناف الأقل تكلفة.

ثبات أسعار السجائر الأجنبية

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في الأسواق المصرية.

أما السجائر المستوردة، فقد سجلت الأسعار التالية دون أي تحرك:

ـ ميريت: 105 جنيهات

ـ مارلبورو العادية: 97 جنيها

ـ مارلبورو كرافتد: 79 جنيها

ـ إل إم: 76 جنيها

استقرار منتجات التبغ المسخن

وواصلت منتجات التبغ المسخن استقرارها السعري، إذ تراوح سعر عبوة TEREA بين 76 و80 جنيها حسب النوع، بينما سجلت HEETS نحو 69 جنيها، وسط زيادة ملحوظة في الإقبال من فئة الشباب على هذه البدائل الحديثة رغم التحذيرات الطبية بشأن مخاطرها الصحية.

وأوضح عدد من تجار التجزئة، أن الأسواق تسير بوتيرة هادئة منذ بداية الأسبوع، مع توافر جميع الأصناف المحلية والأجنبية بكميات كافية داخل الأكشاك والمحال، دون أي نقص في المعروض. 

السجائر شعبة السجائر أسعار السجائر التدخين الدولار

