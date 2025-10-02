صحة بني سويف تنظم يوما علميا حول السيجارة الإلكترونية

تحرص مديرية الصحة ببني سويف على رفع كفاءة الكوادر الطبية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، وفي إطار ذلك نظّمت المديرية يوماً علمياً بعنوان: "السيجارة الإلكترونية.. ما لها وما عليها".

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة – وكيل وزارة الصحة ببني سويف – وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، وبمشاركة نخبة من الأطباء وأفراد الفرق الطبية من مختلف المستشفيات والوحدات الصحية.

وحاضر في اليوم العلمي الدكتور أشرف العدوي، استشاري الأمراض الصدرية والمحاضر بمنظمة الصحة العالمية، حيث استعرض الجوانب الصحية المختلفة المرتبطة باستخدام السيجارة الإلكترونية، ومدى تأثيرها على الصحة العامة، في ضوء الدراسات والأبحاث الحديثة.