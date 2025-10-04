بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الاحتفال بمراسم زفاف نجل الفنان هاني رمزي داخل كنيسة ابي سيفين والانبا مقار بالتجمع الأول.



كان ضمن الحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومن نجوم الفن يسرا ،ليلي علوي، لبلبة، إلهام شاهين ،داليا البحيري، وريهام حجاج وممدوح الكدواني، رامي إمام ومصمم الازياء العالمي هاني البحيري وماجد لمصري ،أمير شاهين ،حمادة هلال ،هالة سرحان ، عماد زيادة ،محمود حميدة ، اشرف عبد الباقي ، وعبير صبري .. وغيرهم ممن تبادلوا التهاني مع العروسين والفنان هاني رمزي وأسرته.