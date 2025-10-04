نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة.

ضرورة حماية جميع المشاركين

من جانب آخر؛ قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات أوضاع من كانوا على متن «أسطول الصمود»، مؤكدًا أن الأمم المتحدة شددت مرارًا على ضرورة حماية جميع المشاركين في الأسطول وضمان أمنهم وسلامتهم.

وأوضح أن الالتزام بالقانون الدولي في هذه الحالة؛ أمر جوهري، وأنه على جميع الأطراف المعنية احترام القواعد الدولية ذات الصلة؛ لضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضاف حق، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج إلى توافق واضح بين إسرائيل وحركة حماس؛ حتى يمكن تنفيذها بشكل فعّال وكامل.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تراقب الموقف وستعمل على التواصل المستمر مع الأطراف كل لتشجيع تنفيذ البنود بطريقة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.