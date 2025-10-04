سموتريتش: قرار نتنياهو بإيقاف الهجوم على غزة خاطئ.. وبن غفير يهدد

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإيقاف الهجوم على غزة، خاطئ.

كما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: إذا بقيت حماس في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن؛ لن نبقى في الحكومة.

وفي وقت سابق، كشفت "القناة ١٢” الإسرائيلية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى اجتماع عاجل بعد قليل.

كما سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بيانا، مساء اليوم.

وفي وقت سابق، قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، إنه بعد رد حماس وتصريح الرئيس ترامب؛ تستعد إسرائيل اليوم السبت لاستئناف المحادثات وإرسال وفد تفاوضي، بينما أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في غزة، وفقا للقناة 13 العبرية.

كما أوضح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، أن "الأمر لم يصل إلى وقف إطلاق نار بعد"، ومع ذلك، أضاف المصدر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات، وأن المفاوضات من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام فقط.

ويتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى القاهرة، برفقة صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومن المتوقع أيضا وصول وفد حماس، الليلة؛ لإجراء محادثات في العاصمة المصرية، وفقا لـ"القناة 13" الإسرائيلية.

ووفقا للقناة 13 العبرية، فإن ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارا" سوى اعتبار إعلان حماس، إعلانا يفتح الباب أمام الحوار، ومع ذلك، تستعد إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الوسطاء، وقد بدأت العمل بالفعل بشكل مكثف على نقاط الخلاف، بما في ذلك خرائط الانسحاب وهويات الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.