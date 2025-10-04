حساني بشير: مجلس حقوق الإنسان يصوت قريبًا على قرار لوقف إطلاق النار في السودان

قال الإعلامي حساني بشير، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من المقرر أن يصوت خلال الأيام المقبلة على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مع إنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لمتابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام به من قبل الأطراف المتحاربة.

وأضاف بشير، في أولى حلقات برنامجه «الحصاد الإفريقي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة جددت مطالبتها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من القتال، خصوصًا مدينة الفاشر التي تعاني حصارًا خانقًا يمنع إدخال الإمدادات الغذائية والطبية إليها.

استمرار القتال وإغلاق الطرق

وأشار إلى أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أكدت عدم القدرة على إرسال أي شحنات إغاثية إلى الفاشر في الوقت الراهن بسبب استمرار القتال وإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة.

مجال الإغاثة الإنسانية

ولفت بشير إلى أن الحرب في السودان تسببت في فقدان نحو 120 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية منذ اندلاعها، ما يعكس حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها المنظمات الدولية في أداء مهامها داخل البلاد.