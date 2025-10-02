مفوضية حقوق الإنسان: اعتراض إسرائيل أسطول الصمود يوسع حصارها غير القانوني لغزة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ان اعتراض إسرائيل قوارب المساعدات المتجهة إلى غزة يوسع نطاق حصارها غير القانوني للقطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي ذات السياق، تدين نقابة الصحفيين المصريين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه الإنساني إلى كسر الحصار الجائر وإغاثة ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتحوّل الاعتداء على السفن الإغاثية، مثل "ألما" و"سيروس" و"أدارا" و"دير ياسين"، واعتقال المشاركين فيها من نشطاء وأطباء وأكاديميين، وخصوصًا الصحفيين، من مجرد جريمة حرب إلى عمل إرهابي بامتياز، يضاف إلى سجل العار للاحتلال. إن اقتحام سفن الأسطول واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني هو اعتداء سافر على حرية الصحافة، وقواعد القانون الدولي، وكل المواثيق والأعراف الإنسانية.