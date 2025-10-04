المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لتطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن أمله في أن يسهم الزخم الدولي المتزايد لإنهاء الحرب في قطاع غزة في تمهيد الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار.

استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع

مؤكدًا أن استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

الظروف المأساوية التي يعيشها المدنيون

وأشار المفوض الأممي، إلى أن الظروف المأساوية التي يعيشها المدنيون في غزة، من تدمير واسع للبنية التحتية ونقص حاد في المواد الأساسية، تستدعي تطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين دون استثناء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.