أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

بدأ منذ قليل حفل زفاف شادي نجل الفنان هانى رمزي على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني فى كنيسة ابى سفين ، بحضور نجوم الفن .

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور من ابرزهم، ماجد الكدواني ، يسرا ، ليلي علوي ،إلهام شاهين ، يسرا، لبلبة، ماجد المصري ، داليا البحيري ، رامي إمام.

وكان هانى رمزي قد احتفل بخطوبة نجله شادى فى فبراير ٢٠٢٥ .

احدث اعمال هانى رمزي

وكانت احدث اعمال هانى رمزي السينمائية هو فيلم ٢٠٠ جنية الذى عرض عام ٢٠٢١.

وهو من تأليف أحمد عبدالله، اخراج محمد امين، بطولة اسعاد يونس، احمد السقا، ليلى علوى، صابرين، احمد السعدني، هانى رمزى، احمد ادم، و خالد الصاوى، احمد رزق، غادة عادل.

وتدور أحداثه من خلال رحلة ورقة ماليه تمر على أيدى عديد من الشخصيات ليعرض الفيلم نماذج مختلفه من الشخصيات ومعاناتهم و تفكير كل منهم وتوجهاته ليقدم لنا الفيلم نظره بانوراما على المجتمع و معاناته من خلال حياة بعض الأشخاص وطبقات المجتمع المختلفة من خلال سيدة تختم على ورقه ماليه يسرقها ابنها و تنتقل من شخص لآخر لتعرض قصص مختلفه ليناهى الفيلم بعد أن يتعرض كل شخص أذنب جزاء خطيئته.