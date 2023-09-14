هاني رمزي: لم أتوقع انتشار إفيه شكلك فاهم يا نصة

أكد الفنان هاني رمزي، أن إفيه "شكلك فاهم يا نصة"، في فيلم غبي منه فيه، كانت بحس كوميدي ولكن ببعد المشاروات مع المؤلف ومخرج العمل، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع استخدام تلك الجملة في حياة المشاهدين في العادية.

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام ما بينا"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”: تلقيت فيديو عن استاذ في الجامعة يشرح للطلبة ويقولهم “انتوا فاهمين ولا شكلك فاهم يا نصة”، حينها شعرت أن تلك الجملة ستنتشر بعد هذا المقطع.

تلك الجمل كانت مكتوبة في النص

وتابع الفنان هاني رمزي، أنه كان هناك افيه أخر في فيلم “غبي منه فيه”، وهو “المطوة بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا”:، تلك الجمل كانت مكتوبة في النص".